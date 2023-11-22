Yakın Doğu'dan Öztürk kardeşler, İzmir Aliağa Petkimspor’a

Yakın Doğu Üniversitesi basketbol alt yapı takımlarında yetişen Fatih ve Mehmet Akif Öztürk kardeşler, Türkiye Basketbol Süper Lig takımlarından Petkimspor’a transfer oldular. İzmir Aliağa Petkimspor yetkilileri tarafından Türkiye’de düzenlenen okullar arası turnuvalarda Near East College takımında sergiledikleri performanslarla beğenilen Fatih ve Mehmet Akif Öztürk kardeşler, şu anda İzmir’de bulunuyorlar. Profesyonel basketbolcu olma yolunda ilerleyen 2 kardeş, Petkimspor’un alt yapı takımlarında forma giyecekler. 2008 doğumlu sporcu Fatih Öztürk, Aliağa Petkim U16 B takımında yer alıyor. 2010 doğumlu Mehmet Akif Öztürk ise U14 ve üst yaş grubu U16 takımlarında yer alıyor.

YDÜ BAŞARI DİLEDİ

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Şubesi Öztürk kardeşlere başarı dileğinde bulunan bir mesaj yayınladı: “Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Altyapımızda yetişen Öztürk kardeşler İzmir Aliağa Petkim'e transfer olmuştur. 2008 doğumlu sporcumuz Fatih Öztürk, Aliağa Petkim U16 B takımında yer almaktadır. 2010 Doğumlu sporcumuz Mehmet Akif Öztürk ise U14 ve üst yaş grubu U16 takımlarında yer almaktadır. Bizlere bu gururu yaşatan, ülkemizi ve kulübümüzü başarıyla temsil eden oyuncularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”