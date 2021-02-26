Yakın Doğu'nun inşa edeceği 6 okuldan ilki Yenikent'e inşa edilecek

Günsel Aile Kurulu’nun Kararıyla, Yakın Doğu Oluşumu’nun KKTC’nin 6 İlçesinde İnşa Edip, Devlete Devredeceği 6 İlkokuldan İlki, Gönyeli Yenikent’te İnşa Edilecek. 14 Dönüm Arazi Üzerinde Yapılacak Tam Teşekküllü İlkokul, 500 Kişilik Kapasiteye Sahip Olacak.

Günsel Ailesi’nin KKTC’nin 6 ilçesinin her birinde inşa ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldığı 6 ilkokuldan ilkinin adresi netleşti. Gönyeli Yenikent’te 14 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek tam teşekküllü ilkokul 500 kişilik kapasiteye sahip olacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulun inşa edileceği araziyi düzenlenen törenle Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e teslim etti.

Günsel Ailesi’nin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldığı okullar için 19 Ocak 2021’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında protokol imzalanmıştı. Arazi teslimi ile birlikte Yakın Doğu Oluşumu’nun Lefkoşa’da inşa edeceği okulun adresi de Gönyeli Yenikent olarak netleşmiş oldu. Diğer ilçelerde yapılacak okulların yerlerinin de önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

Törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Olgun Amcaoğlu: “Attığınız bu işaret fişeği bundan sonraki aydınlanmanın önderliğini yapacak.”

Konuşmasına, “Günsel Ailesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çocuklarına armağan edeceği 6 ilkokul projesi için ilk somut adımı bugün atıyoruz” sözleriyle başlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Yenikent Belediyesi’nde 14 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek okulun 500 kişilik olacağını söyledi. Bakan Amcaoğlu, Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e hitaben, “Attığınız bu adım bizim için geleceği aydınlatacak bir işaret fişeği niteliğindedir. Ülkesine gönül vermiş iş insanlarımıza, ülkemizin geleceğini güçlendirmek için, devletinin yanında olma konusunda öncülük ettiğiniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ülkenin eğitimine yapılan yatırım, geleceğine yapılan yatırımdır.”

Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise “Ülkenin eğitimine yapılan yatırım, geleceğine yapılan yatırımdır” sözleriyle başladığı açıklamasını “Günsel Aile Kurulu’dan Mütevelli Heyeti Başkanı olarak aldığım yetkiyle, açıkladığımız 6 ilçeye 6 ilkokul projesini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımız çok hızlı ve kararlı bir şekilde destekledi” ifadesi ile sürdürdü. Prof. Dr. Günsel, “Eğitimimize, köklerimize güç katacak 6 ilkokulu, ülkemiz ve çocuklarımız için bir an önce tamamlayacağız” dedi.