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Yangın sırasında hintkeneviri fidelerini saklamaya çalışan kişi tutuklandı

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Limasol’a bağlı Trimiklini bölgesinde ikamet eden 32 yaşındaki bir kişinin, evinde çıkan yangının söndürülmesi esnasında, evinde yetiştirdiği hintkeneviri fidelerini saklamaya çalıştığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandığı belirtildi.
Yangın sırasında hintkeneviri fidelerini saklamaya çalışan kişi tutuklandı

Politis ve diğer gazeteler, 32 yaşındaki kişinin, evinde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi çalışmaları esnasında, itfaiye ekiplerinin,  hintkeneviri fidelerinin varlığını anlamaması için çaba sarf ettiğini ancak başarılı olamadığını yazdı.

Olayı fark eden itfaiye ekiplerinin, derhal polise haber verdiğini yazan gazete, olay yerine gelen polisin ayrıca 32 yaşındaki kişinin, saksı içerisinde bulunan fideyi sökerek saksıyı fırlattığını, ardından ise kaçmaya çalıştığını belirtti.

Narkotik şube polislerinin 32 yaşındaki kişiyi yakalamayı başardığını belirten gazete, polisin yaptığı arama neticesinde saksıların içerisinde yetiştirilen 4 adet hintkeneviri fidesi tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, Limasol Kaza Mahkemesi 32 yaşındaki genç hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.

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