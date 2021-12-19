Yarı Çıplak Masaj Yaptıran Nefise Karatay, Odaya Aniden Giren İş Adamını Görünce Olay Çıkardı

Bir dönemin mankenlerinden olan Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde gittiği masaj salonunda tatsız bir durum yaşadı. Nefise Karatay, yarı çıplak masaj yaptırdığı sırada odaya giren iş adamının kendisine hakaret ettiğini belirtip şikayetçi oldu.

Sabah'ın özel haberine göre, Ortaköy'deki bir spa salonunda yarı çıplak halde masaj yaptırırken, odaya bir adamın girerek kendisine hakaret etmeye başladığını iddia etti. Ünlü manken, sıranın kendisinde olduğunu söyleyip, odaya dalan iş insanıyla kavga edip polise ihbarda bulundu.

MASAJ YAPTIRDIĞI SIRADA OADAYA GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Eski mankenin iddiasına göre, iş adamı Tolga Balta'nın odaya girip sıranın kendisinde olduğunu söyledi ve emrivaki bir cümleyle odanın boşaltılmasını istedi. Yarı çıplak vaziyette olduğunu belirtip, kapıyı kapatmaya çalıştığını söyleyen Karatay, Balta'nın kendisine küfür ettiğini savundu. İkilinin arasındaki tartışma büyüyünce, odadaki masör araya girip, olaya müdahale etti. Bu esnada, 45 yaşındaki eski manken polisi arayıp ihbarda bulundu. Karatay, bir süre sonra olay yerine gelen polislere, iş adamından şikayetçi olduğunu söyledi.

SIRALARIN KARIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Polise ifade veren iş adamı, masaj odasının kapısını çaldığını, içeriden bir ses gelmeyince nişanlısının kapıyı açtığını söyledi. Nişanlısının Karatay'ı görünce kapıyı kapatıp, sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini ifade eden Balta, Karatay'a hakaret içerikli sözler sarf etmediğini iddia etti. İş insanı, aksine Karatay'ın kendisine ve nişanlısına kötü sözler söylediğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.