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Yarım Canlar Destanı Kükom’da Sahnelendi

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Yarım Canlar Destanı Kükom’da Sahnelendi
Yarım Canlar Destanı Kükom’da Sahnelendi

Girne Tiyatro Su ile Altı Üstü Kabare ortak prodüksiyonu olan “Yarım Canlar Destanı” Gazimağusa’da sahnelendi.

Gazimağusa Belediyesi himayelerinde 21 Şubat Cuma akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) izleyicileri ile buluşan oyun, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Burçhan Göze’nin yazıp yönettiği, yardımcı yönetmenliğini ise Özge Günay Göze’nin yaptığı oyun, Derman Atik’in yaşamı özne olarak seçilerek, Kıbrıs’ta yaşananları ve bu yaşananlar sırasında dünyanın ne yaptığını konu alıyor. Oyunda, Esel Fatma Tüney reji asistanı, Nurçin Tüney sahne amiri olarak görev yaptı. Işık uygulamasını Mehmet Saygıer’in yaptığı oyunda, Cenk Gürçağ, Derman Atik ve İlkşen Varoğlu Atik rol aldı. Ayrıca oyunda Cemile Gürçağ ve İlde Atik de solist olarak yer aldı.

Yarım Canlar Destanı isimli oyun Gazimağusa turnesinde izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

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