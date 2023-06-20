Yaz geldi yangınlar başladı...

Dün Tatlısu, Kilitkaya ve Girne'de yangın çıktı. Çıkan yangınlar İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü

Tatlısu’da Bahçeler Sokak üzerinde bulunan bir tarlada, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 15 dönüm biçilmiş arpa tamamen, 15 adet incir ile 7 adet harnup ağaçları ise kısmen yanmıştır.

Kilitkaya’da, Ali ZABİTLER’e ait ikametgahın önünde, park halinde bulunan traktörün muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu traktörün kabin iç kısmındaki plastik aksamları, ön camı, muhtelif hava, su ve yağ hortumları, fren pompası ve elektrik kabloları yanarak zarar gördü

Girne’de, Kurtuluş ATIŞ yönetimindeki salon araç ile Karmi'den Edremite doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü tamamen, elektrik aksamları ise kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön farları, motor kaputu, sol ön çamurluk kaportası, ön camı ve silecekleri de zarar gördü.