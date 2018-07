YBH: “Her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimse ses çıkarmıyor”

Yeşil Barış Hareketi (YBH),KKTC’de herkesin dilediği her yerde, aklına gelen her türlü faaliyeti düzenlemeye hak sahibiymiş gibi davrandığını ve her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimsenin ses çıkarmadığını savundu.