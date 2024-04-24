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YDP 4. Olağan Kurultayı pazar günü yapılacak

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Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), 4’üncü Olağan Kurultayı pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Kurultayda, başkanlık için şimdiki Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Talip Atalay yarışacak.
YDP 4. Olağan Kurultayı pazar günü yapılacak

YDP’den alınan bilgiye göre, saat 10.00’da yoklama ve açılış ile başlayacak kurultay, divanın oluşturulması ile devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Genel Başkan Erhan Arıklı açılış konuşmasını yapacak. Faaliyet ve mali raporun sunulması sonrasında Genel Başkan adayları Erhan Arıklı ve Talip Atalay üyelere hitap edecek.

Ardından seçime geçilecek. 7 bin 614 üyenin oy kullanacağı kurultayda sandıklar saat 20.00’de kapatılacak ve oy sayımına geçilecek.

-50 kişilik Parti Meclisi için 171 aday

50 kişilik Parti Meclisi için 171 adayın başvuru yaptığı kurultayda, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlığı için ikişer aday bulunuyor.

Disiplin ve Denetleme Kurulunda ise aday sayısı yeterli olduğu için yarış olmayacak.

YDP 4. Olağan Kurultayı nisap yetersizliği nedeniyle 28 Nisan’a ertelenmişti. 20 Nisan’da yapılması beklenen Tüzük Kurultayı da aynı gerekçeyle 5 Mayıs Pazar gününe alınmıştı.

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