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YDP Bakan Atakan'ı istifaya çağırdı! “Hükümet acziyet Ulaştırma Bakanı pişkinlik içindedir”

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Ulaştırma Bakanının hala daha yerinde kalması siyasi bir ayıptır
YDP Bakan Atakan'ı istifaya çağırdı! “Hükümet acziyet Ulaştırma Bakanı pişkinlik içindedir”

İşte YDP'nin açıklamasının tamamı;

Lefkoşa Gazimağusa yolunda ve özellikle Ulukışla-Turunçlu yol kavşağında üst üste meydana gelen kazalara ve can kayıplarına rağmen Hükümetin aciz kalması kabul edilebilir bir şey değildir.

Yolda yapılan incelemede teknik bir sorunun olmadığı ve yolun 120 km hıza uygun olduğu teknik heyetler tarafından ortaya konulmuşken, ortadaki tek sorun bariyer eksikliği iken, Ulaştırma Bakanının hala daha yerinde kalması siyasi bir ayıptır. O yoldaki orta refüj ve bariyerlerin bugün alelacele yapılıyor olması giden canları geri getirmeyecektir.

Ulaştırma Bakanı 30 Kasım 2016 tarihinde Kemal Dürüstü hamaset ve yalan vaat ile suçlayarak şunları söylemişti; “Bunca yıldır can almaya devam eden ve ısrarla kılınızı kıpırdatmadığınız bu sorunların tümünden siz sorumlusunuz. Gereği nedir diye düşünmüyorsunuz değil mi? Ne bu milleti temsil ediyor ne de bu Bakanlığın hakkını veriyorsunuz. Bunun gereği istifadır. Bundan şüpheniz varsa sokağın sesini dinleyin” demişti.

Bu sözlerin sahibi Sayın Atakan sokağın sesini dinleyip derhal istifa etmesi gerekirken, Hükümeti istifa ile tehdit etmesi ve sonra hiçbir şey olmamış gibi görevine devam etmesi üstelik bu tehdidi bir şov maksadı ile basın-yayına duyurması kelimenin tam anlamı ile yüzsüzlük ve sorumsuzluktur.

Sayın Ulaştırma Bakanına istifanın da bir erdem olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla

Turan Büyükyılmaz

Genel Sekreter

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