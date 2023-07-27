YDÜ 2023-2024 eğitim dönemi yatay geçiş başvuruları başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023-2024 eğitim dönemi yatay geçiş başvuruları başladı. Bir başka yükseköğrenim kurumunda eğitimlerine devam eden ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 fakülte ve 220 bölümden herhangi birine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 1 Eylül 2023 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile birlikte Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı tüm bölümlere yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecek.

Son başvuru tarihi 1 Eylül!

Yakın Doğu Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 1 Eylül tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Yatay geçiş başvuru koşulları ile özel burs imkanları hakkında detaylı bilgiye aday.neu.edu.tr web sayfasından, yataygecis@neu.edu.tr adresinden veya +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5215) telefondan ulaşmak mümkün.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Eğitimlerini dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamak üzere yatay geçişle aramıza katılacak olan öğrencilerimize şimdiden ailemize hoş geldiniz diyorum.”

Yatay geçişle Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçecek öğrencilerin özel burs imkanlar ile yükseköğretimlerine devam edebileceklerini vugulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yatay geçiş hakkını kullanacak öğrencileri, 143 ülkeden 30 bine yaklaşan öğrenci sayısı ise uluslararası bir kampüs üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education, US News & World Report, AD Scientific İndex, ODTÜ URAP, Shanghai Ranking gibi pek çok bağımsız yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun listerinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Doç. Dr. Tüzünkan, “En son, geçtiğimiz günlerde ODTÜ URAP’ın açıkladığı Üniversiteler Alan Sıralamasında, dokuz alanda dünyanın en iyileri arasına girerek Türkiye genelinde Koç ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte en iyi üç vakıf üniversitesinden biri olarak yer aldık. Mühendislik alanında ise Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterildik” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik ve sosyal olanaklarla öğrencilerine zengin bir kampüs hayatı sunduğunu da hatırlatan Doç. Dr. Tüzünkan, “Eğitimlerini dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlamak üzere yatay geçişle aramıza katılacak olan öğrencilerimize şimdiden ailemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.