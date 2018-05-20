YDÜ 81-68’lik skorla mağlup oldu

Bu galibiyetle Fenerbahçe seride 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü maçı, 21 Mayıs Pazartesi günü yine Metro Enerji Arena’da oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Metro Enerji Arena’da oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi; Bahar Çağlar, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Quanitra Hollignsvorth, ve Jantel Lavender beşiyle başladı. Maçta periyotlar 21-19, 41-35, 57-48 ve 81-68 tamamlandı.

İki takımında bir buçuk dakika boyunca sayı bulamadığı maçın ilk basketi 8.17’de Courtney Vandersloot’tan geldi, Fenerbahçe’nin maçtaki ilk sayısını Verameyenka üretti (2-2). Karşılıklı basketlerle skor dengesinin sağlandığı periyodun ilk beş dakikası 8-8 geçildi. Periyotta son 2.40’a 15-15 skor dengesi ile gidildi. Bu dakikadan sonra temponun arttığı maçta 6-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe skoru 21-15’e çekince 1.44’de molaya gidildi. Mola dönüşü Kayla McBride ve Olcay Çakır Turgut ile sayı üreten Yakın Doğu Üniversitesi skoru 21-19 yaptı ve ilk periyodun sonucunu belirledi.

İkinci periyoda 4-0l’lık seriyle başlayan Fenerbahçe skoru 25-19 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda ile ikinci periyottaki sayısını 7.10’da buldu (25-21). Periyodun ilk beş dakikası 28-25’lik skorla geçildi. Sandrine Gruda ve Kayla McBride ile ektili olan Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile farkı eriterek skoru 32-30 getirdi (3.10). İkinci periyodu 41-35 Fenerbahçe önde kapattı.

Üçüncü periyodun ilk bir buçuk dakikası 43-41 geçildi. İsabetli dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla periyodun ilk beş dakikası 50-43 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi. Bu periyotta sayı üretmede kısır kalan Yakın Doğu Üniversitesi 3.30 geçilirken Courtney Vandersloot ile sayı bularak skoru 53-46 yaptı. Final periyoduna 9 sayı farkla Fenerbahçe 57-48 önde gitti.

Dördüncü periyoda Quanitra Hollignsvroth’un basketiyle başlandı (57-50). İlk bir dakikada Fenerbahçe rakibi ile farkı çift haneye çıkararak skoru 60-50 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride, Courtney Vandersloot ve Quanitra Hollinsvorth ile sayı üreterek skoru 63-58’e çekti. Son üç dakikasına 75-61 girilen maçı, Fenerbahçe 81-68’lik skorla kazandı.

Öne Çıkanlar…

Fenerbahçe’de; Kiah Vaughn 17 sayı, 10 ribaunt, Kelsey Plum 20 sayı, 3 ribaunt, Birsel Vardarlı Demirmen 12 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Anastasiya Verameyenka 18 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Ayşe Cora 8 sayı, Giorgia Sottana 6 sayı kaydetti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde; Courtney Vandersloot 14 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Jantel Lavender 12 sayı, 10 ribaunt, Kayla McBride 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Quanitra Hollignsvorth 10 sayı, 9 ribaunt, Sandrine Gruda 6 sayı, Olcay Çakır Turgut 4 sayı, 2 asist ile oynadı.

Zafer Kalaycıoğlu: “ Seriyi Sahamıza Taşımak İstiyoruz”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, “Biraz daha fazla mücadele edebilirdik. Final serisi zor, ligin en iyi oyuncularının olduğu iki takım. İki takımda finale hakederek geldi. Maçın kaç sayı farkla bitmesi önemli değil, seride kazandığınız zaman öne geçiyorsunuz. Asistte ön planda olan oyuncularımız biraz geriye düştü bugün. Fenerbahçe’nin sert savunması etkili oldu. Hedefimiz pazartesi günkü maçı kazanarak seriyi kendi sahanımıza taşımak” diye konuştu.