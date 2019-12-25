YDÜ ile Girne Üniversitesi araştırmacıları balon balığı toksininin anti kanser ve analjezik özelliklerini araştıracak

Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi araştırmacılarından oluşturulan çalışma grubu, Kuzey Kıbrıs kıyılarında bulunan balon balığının derisinde bulunan tetrodotoksin adlı maddenin kansere karşı kullanılabilen ilaç hammaddesi yapımına yönelik çalışmalar başlatıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kurulan ekibin ilk etapta, Kuzey Kıbrıs kıyılarından toplanacak balon balıklarında tetrodotoksin varlığını belirleyecekleri, daha sonra ise toksin barındıran balık türlerinden toksin izolasyon, pürifikasyon ve aktivite çalışmalarının yürütüleceği belirtildi.

Balon balığının derisinde bulunan tetrodotoksin adlı maddenin kanser hücrelerinde metastazı önleyen etkileri olduğunu ve bu yönde araştırmalara gidileceğini belirten çalışma grubu, araştırmaların başarılı bir şekilde sonlandırılması ile ekosisteme zarar veren balon balıklarından elde edilecek etken maddelerin ilaç hammaddesi olarak ihraç edilerek ülke ekonomimize geri dönüşünün sağlanabileceği konusuna dikkat çekti.

2020 Yılında Çalışmalara Başlanacak…

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından finanse edilecek olan projeye 2020 yılında başlanacak. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan araştırma grubunda Girne Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. Dr. Bilal Cem Liman, Tıp Fakültesi ve DESAM Enstitüsü’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Dr. Buket Baddal, Eczacılık Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Usama Alshana ile Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz yer alıyor.

Kanser İlacı Yapımı ve Ağrı Kesici Özelliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülecek…

Akdeniz ekosistemine Kızıldeniz yoluyla geçiş yapan balon balıklarının çoğaldığına dikkat çeken araştırmacılar, yerli balıkların neslini tehdit eden ve etinin zehirli olması nedeniyle tüketilemeyen balon balıklarından kanser tedavisinde kullanılabilecek ve ilaç endüstrisinde değeri çok yüksek olan ilaç etken maddesi izole edilebileceğini belirttiler.

Balon balıklarının iç organları, üreme organları, deri altı ve kas yapılarında yoğun bir şekilde bulunan tetrodotoksin maddesi, nörotoksin özelliği olması nedeniyle yüksek dozlarda maruz kalındığında insan vücudunda sinir sistemine zarar verebiliyor. Fakat çok az miktarlarda ve kontrollü bir şekilde kanser ilacı yapımında ve kanser ağrılarının tedavisinde analjezik olarak tıbbi alanda kullanılabilir olduğu belirtildi