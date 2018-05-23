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YDÜ Kadın Basketbol Takımı faaliyetlerini durdurdu!

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Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.
YDÜ Kadın Basketbol Takımı faaliyetlerini durdurdu!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ülke içerisinde ve dış temaslar bağlamındaki faaliyetlerini yoğun olarak sürdüreceğini bildirerek düşüncelerimi aktarmak isterim.

Bu arada, istisnaî olarak, Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Basketbol Takımı’nın misyonunu tamamladığına inanarak bu branştaki kulüp faaliyetlerini sona erdirmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, Avrupa’da Avrupa Şampiyonluğu dahil ve Türkiye’mizde 5 önemli kupa şampiyonluk kazanarak, üniversitemizin, ve daha da önemlisi yurdumuzun potansiyelinin fiiliyata ne kadar büyük bir güçle dönüşebileceğini göstermiş bulunmaktadır. Kıbrıs’ımızın yurdumuzun böyle bir atılım örneğine ne denli ihtiyacı olduğunu herkes teslim etmiştir.

Üniversitemizin şampiyonluk sporunda önder bir konumda olduğu bilinmektedir diye düşünmekteyim.

Şampiyonluk sporunda son üstün başarılarımız -K.K.T.C.’de bütün dallardaki 60 şampiyonluk- yanısıra sağlık’ı ön plan tutan kitlesel spor faaliyetlerini, Yakın Doğu Üniversitemizin geniş kapsamlı ve ölçekli, dünya standartlarındaki tüm sağlık birimlerinin desteği ile sürdürmektedir.

Bu vesîle ile,  üniversitemizin eğitim alanında üst düzey üniversiter konumu, sportif faaliyetler yanısıra, en önemli bir katkı olarak san’at dallarındaki girişim ve desteklerinin ön planda olduğunu vurgulamalıyım. Bu dönem ulusal ve uluslararası resim sergilerimiz diğer alanlardaki sergiler yanısıra önemli yankılar uyandırmış ve uyandırmaya adaydır.

Özetle, Yakın Doğu Üniversitemiz, öğretim elemanlarının 1200’ü aşan yayınıyla, Büyük Kütüphanesi’nde mevcut 1,500,000 eseriyle, devam eden 175 bilimsel ve teknik projesiyle, lisans ve lisansüstü’ndeki seçkin eğitimi yanısıra bilimsel yayın ve teknik-teknolojik gelişme de öncü rol oynamaktadır.

Teknik gelişimin otomativ sanayiine de uzanan hazırlıkları ve tamamladığı aşamalar da birer göstergedir.

Her konu ve yöndeki düşünce, atılım ve kararlılığımızı paylaşma geleneğini sürdüreceğimizi saygılarımla sunmak isterim.

Doç. Dr. İrfan S. GÜNSEL

Mütevelli Heyeti Başkanı

Yakın Doğu Üniversitesi

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