YDÜ Mimarlık Fakültesi Tarafından Çıkarılan “Yakın Mimarlık”, Uluslararası Bilimsel İndekslerde Taranmaya Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından Ekim 2017’de yayınlanmaya başlanan “Yakın Mimarlık”, uluslararası indekslerde taranmaya başlandı. İndeks başvurusu EBSCOhost’tan kabul edilen Yakın Mimarlık, “Central & Eastern European Academic Source” veri tabanında taranmaya başladı.

Yakın Mimarlık dergisi (Journal of Near Architecture), mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı dallarındaki nitelikli araştırmaları, ilgili konulardaki sorunlara özgün bakış açılarıyla evrensel çözümler üreten ve bilime katkı sağlayan makalelere yer veriyor.

Yakın Mimarlık Nisan 2021 Sayısı İtibariyle Uluslararası İndekste Taranmaya Başladı

Derginin editörlüğünü yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanan Yakın Mimarlık dergisinin, Nisan 2021 sayısından (Cilt 4, Sayı 2) itibaren uluslararası indekste taranmaya başladığını söyledi.

Doç. Dr. Turkan, “ULAKBİM’de taranmak üzere de aday olan Yakın Mimarlık Dergisi, yapılan uluslararası indeks başvurularından ilk olarak EBSCOhost’tan kabul görmüş ve bu indeksin ‘Central & Eastern European Academic Source’ veri tabanında taranmasına başlanmıştır”dedi.

Yeni Sayıda Yedi Farklı Üniversiteden On İki Akademisyene Ait Altı Bilimsel Makale Yayınlandı

Yakın Mimarlık dergisinin son sayısı Nisan 2021 (Cilt 4, Sayı 2), yedi farklı üniversiteden on iki akademisyene ait altı adet bilimsel makaleyle yayınlandı. Derginin son sayısına http://dergi.neu.edu.tr/ index.php/yakinmimarlik linkinden ulaşılabiliyor.