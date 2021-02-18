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YDÜ: “Yüz yüze eğitim için öğretim elemanları ve üniversite çalışanları aşılanmalı.”

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Küresel COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart 2020’den bu yana eğitim ve öğretim faaliyetleri, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de çevrimiçi ve yüz yüze olarak karma bir modelle yürütülüyor.
YDÜ: “Yüz yüze eğitim için öğretim elemanları ve üniversite çalışanları aşılanmalı.”

Küresel COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart 2020’den bu yana eğitim ve öğretim faaliyetleri, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de çevrimiçi ve yüz yüze olarak karma bir modelle yürütülüyor. Diğer yandan önümüzdeki süreçte, yüksek öğretimde yüz yüze eğitime geçilmesi ile çalışmalar yapıldığı biliniyor.

Yüksek Öğretim Kurulu, üniversitelerin 2020-2021 Bahar döneminde uygulamalı eğitimin yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlilikler dikkate alınarak çevrimiçi yapılması kararı aldı. Kararla ilgili değerlendirmeler yapan Yakın Doğu Üniversitesi, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için sağlık çalışanlarında olduğu gibi akademisyen ve diğer üniversite çalışanlarının da öncelikli aşı programına alınması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yaptı.   

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yüz yüze eğitim için öğretim elemanları ve çalışanlar aşılanmalı...”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yüz yüze eğitime sağlıklı ve güvenli bir ortamda başlanabilmesi için öğretim üyeleri ile diğer üniversite çalışanlarının aşılanması gerektiğini söyledi.

Aşılamanın COVID-19’la mücadelede en etkili yöntem olarak öne çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yüz yüze eğitime geçilmeden önce üniversitelerde görev alan akademik ve idari personel ile öğrenciye hizmet veren tüm  birimlerdeki personelin, belirlenecek bir programla öncelikli olarak aşılanması gerekir” önerisinde bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüksek öğretimde niteliğin ve kalitenin korunabilmesi adına, yüz yüze eğitime geçilmesine sıcak baktığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Ancak yüz yüze eğitime geçerken öğrenci ve toplum sağlığının korunmasına yönelik adımların atılması zorunludur” ifadesini kullandı.

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