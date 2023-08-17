YDÜ'de geiştirilen Kord Klemp, Türk Patent Enstitüsü tarafından “Faydalı Model” olarak tescillendi

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni tasarım göbek kordonu klempi (Kord Klemp), Türk Patent Enstitüsü tarafından “Faydalı Model” olarak tescillendi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve NEU3D Laboratuvarı iş birliği ile üretilen yeni tasarım Kord Klemp, 1960’lardan bu yana kullanılan göbek kordonu klemplerine göre, ebeveynlerin ve sağlık çalışanlarının isteklerine uygun, çok daha ergonomik bir tasarıma sahip.

Göbek bağı, bebeğin anne karnındayken plasentadan beslenmesini sağlayan hayati bir köprüdür. Bebeğe gerekli olan oksijen ve besin maddelerini taşıyan kan damarlarını içeren bu kordon, doğum sonrasında karın duvarın 2-3 santimetre üzerinden klemplenerek kesiliyor ve plasentadan ayrılıyor. Hijyenik bir ortamda ve steril kesme aletleriyle yapılması gereken bu işlemde kullanılan klempler, hala 1960’larda patentlenen tasarıma göre üretiliyor. Ancak, göbek kordonu klemplerinde kullanılan mevcut tasarım, boyutlarının çok büyük olması nedeniyle ebeveynler ve sağlık çalışanlarına sorun yaratabiliyor. Bebeğin karnına zarar vermemesi için klemp etrafının bezle sarılmaya çalışılması ve boyunun uzun olması nedeniyle bebeğin giydirilmesi ve soyulması sırasında takılarak bazen karın duvarından kopması bu sorunların başında geliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, ebeveynler ve sağlık çalışanlarının şikayetlerini azaltmak için eski tasarıma göre çok daha ergonomik bir klemp tasarladı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Emil Mammadov ve Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuvarı Sorumlularından Makine Mühendisi Ersin Aytaç’ın birlikte imza attıkları çalışma ile geliştirilen daha küçük boyutlu ve ergonomik Kord Klemp, tasarım tescili yapılarak Türk Patent Enstitüsü tarafından Yakın Doğu Üniversitesi adına “Faydalı Model” olarak tescillendi. Faydalı model, daha önce bilinmeyen bir ürünü ortaya çıkarmada ya da mevcut üründe gelişim yaratan buluşların mülkiyet haklarının korunması için veriliyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sahip olduğumuz uygulama olanaklarını, ARGE ve ürün geliştirme kabiliyetlerimizle birleştirerek sağlık alanında yeni buluşlara ve geliştirmelere imza atmaya devam ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin iki tıp fakültesi hastanesi, diş hastanesi ve hayvan hastanesi ile KKTC geneline yayılan son teknoloji ile donatılmış sağlık ağına sahip olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sahip olduğumuz uygulama olanaklarını, ARGE ve ürün geliştirme kabiliyetlerimizle birleştirerek sağlık alanında yeni buluşlara ve geliştirmelere imza atmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın zamanda, başta kanser, ülser ve gastrit olmak üzere pek çok mide hastalığına neden olabilen Helikobakter pilori bakterilerinin tespitini sağlamak için geliştirdikleri biyosensörün patentini de aldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Farklı alanlarda uzmanlaşan akademisyenlerimizin bir araya gelerek ortaya koyduğu bu multidisipliner çalışmalar, bilimin insan hayatını kolaylaştıracak ürünlere dönüşmesine de olanak sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin özellikle sağlık ve mühendislik alanındaki yetkinliğini buluşturan yeni ürün geliştirmelerine devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov: “Yeni tasarım klemplerimizin, geleneksel klemplere oranla daha ergonomik oluşu; ebeveynler, yenidoğanlar ve sağlık çalışanları için çok daha konforlu bir kullanım sunuyor.”

Geliştirdikleri yeni tasarım göbek kordonu klempleri ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov, “Yeni tasarım klemplerimizin, geleneksel klemplere oranla daha ergonomik oluşu; ebeveynler, yenidoğanlar ve sağlık çalışanları için çok daha konforlu bir kullanım sunuyor” ifadesini kullandı.

“Geleneksel göbek bağı klempleri yaklaşık 6 santimetre uzunluğunda ve 4.5 milimetre kalınlığında ince dişli bir kıstırma yüzeyine sahip iki adet bacaktan oluşuyor. Mevcut klemplerin büyüklüğü ve yarattıkları kullanım zorlukları, ebeveynlerin doğum sonrasında yaşadığı stresi artırıyor” ifadesini kullanan Yrd. Doç. Dr. Mammadov, yeni tasarım klemplerin birçok sorunu ortadan kaldıracağını ve herkes için daha konforlu bir kullanım sağlayacağını söyledi.