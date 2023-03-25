  • BIST 5.031,98
  • Altın 1211.438
  • Dolar 19.0481
  • Euro 20.4952
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

YDÜ’den kritik galibiyet: 69-64

» »
KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de sona doğru yaklaşılırken, birbirinden çetin maçlar oynanmaya devam ediyor.
YDÜ’den kritik galibiyet: 69-64

Zirveyi birebir ilgilendiren maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk periyotta 9 sayılık üstünlük kuran YDÜ’ye karşı RDÜ ikinci periyotta aynı sayıda fark buldu ve devre 32-32 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte başa baş mücadele devam etti ve son periyota 47-47 beraberlikle girildi.
Final periyoduna RDÜ daha iyi başladı ve son dakikalara kadar üstünlüğünü sürdürdü. YDÜ bitime az bir zaman kala maçı çevirmeyi başararak son derece kritik bir galibiyete imza attı.
6 kez üstünlük değişimi, 9 kez de eşitliğin yaşandığı maçta YDÜ’den Batu Aybars 20, Alp Kıvanç Rıza da 19 sayı ile oynadı. RDÜ’nün en etkili oyuncusu 20 sayı 17 ribaunt ile oynayan Emmanuel Ilenekhian oldu.

METGİN ÜNİLİG PUAN DURUMU

TAKIM        O    G    M
1-YDÜ        9    6    3
2-BAÜ        9    6    3
3-RDÜ        9    6    3
4-DAÜ        9    5    4
5-GAÜ        9    3    6
6-ODTÜ      9    1    8

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de tartışmalı maç KOOP Spor'un16 Mart 2023 Perşembe 09:31
  • Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid13 Mart 2023 Pazartesi 18:59
  • Basketbol Erkekler ProLig başlıyor13 Mart 2023 Pazartesi 12:45
  • Gençler Birliği’nde potada flaş transfer!11 Mart 2023 Cumartesi 20:16
  • Fenerbahçe farktan dönüp Barça'yı devirdi!11 Mart 2023 Cumartesi 12:05
  • Corbin ve Emanuel, Koopspor’da10 Mart 2023 Cuma 16:07
  • Son dakika… Abdullah Avcı’dan istifa kararı07 Mart 2023 Salı 16:59
  • Koç Hasan Kasap: Gençler Birliği Basketbol’da Tüm Kupalara Talip28 Şubat 2023 Salı 22:06
  • Basketbol PROLİG'de Fixtür çekildi26 Şubat 2023 Pazar 10:53
  • Basketbol Pro Lig’te kura çekimi Cumartesi24 Şubat 2023 Cuma 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti