YDÜ’nün 2023- 2024 güz dönemi pedagojik formasyon programı başvuruları devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin KKTC vatandaşı öğrenciler için uyguladığı 2023-2024 güz dönemi pedagojik formasyon programına başvurular devam ediyor. Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen kişilerin pedagojik formasyon programını tamamlamaları gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için açtığı 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi pedagojik formasyon programı Eylül ayında başlayacak. Programa başvurmak isteyen adayların 15 Eylül 2023 Cuma gününe kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi pedagojik formasyon programları ile ilgili +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5101, 5102, 5501) telefonlardan ya da ataturk.egitim@neu.edu.tr adresinden bilgi edinmek mümkün.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Köklü eğitim geleneğimiz ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak donanımlı öğretmenler yetiştiriyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin köklü eğitim geleneği ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak donanımlı öğretmenler yetiştirdiğine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen adaylar pedagojik formasyon programlarımızı tamamlayarak hayallerine ulaşabilecekler” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 güz dönemi pedagojik formasyon programları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan Doç. Dr. Tüzünkan, yeni eğitim dönemi için adaylara başarılar diledi.