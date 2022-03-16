Yemek sonrası bastıran uykuya dikkat!

Çoğu kişinin ismini bile duymadığı insülin direnci hastalığı, son zamanlarda etrafımız da yaygın hale geldi. İşlenmiş gıdalar tüketmek ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmek insülin direncine sebep oluyor. Kanser, obezite, tansiyon, diyabet gibi birçok önemli hastalığın öncüsü olan insülin direncini dengelemek için hayatımızda değişiklikler yapmak şart. İşte detaylar…

Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasıyla iyice hareketsiz bir yaşam sürdürmeye başladık. Bu süreçte evde olmanın da verdiği psikoloji ile yemeklere talep arttı.

Tükettiğimiz şekerli ürünler, hamur işleri, makarna, pirinç, ekmek gibi fazlasıyla karbonhidrat içeren gıdalarla beslenmenin alışkanlığıyla ortaya çıkan insülin direnci, dikkat edilmediği taktirde çok ciddi hastalıklara sebep olabiliyor.

İnsülin direnci, insülin hormonuna karşı karaciğer, kas ve yağ dokusu gibi yapılar başta olmak üzere biyolojik yanıtta meydana gelen bozulmayı ifade eder.

Gün içinde aldığımız glikozu enerjiye dönüştürebilmemiz için insülin hormonuna ihtiyacımız vardır. Karaciğer, yağ ve kas gibi bölgelerimizde insüline karşı duyarsızlık gelişmesi sonucunda insülin direnciyle karşı karşıya kalırız.

Karaciğerde yağlanmaya sebep olan insülin direnci, kalp ve beyin gibi hayati organları da etkiliyor.

Eğer siz de gün içinde çok sık acıkıyor ve baygınlık hissi yaşıyorsanız, değerlerinize baktırmanızda fayda var…

İNSÜLİN DİRENCİNİN EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLERİ

Hızlı yemek yeme ve çabuk acıkma

Kilo vermede sıkıntı yaşama

Soğuk terleme ve üşüme

Yemeklerden sonra uyku basması

Kendini enerjisiz ve yorgun hissetme

Tatlı krizleri

Elde ayakta tireme

Sabahları yorgun kalkma

Konsantrasyon ve algılama güçlüğü

Vücut direncinde azalma

Adet düzensizliği

Bu tip belirtilerde doktora gidip aç karnına yapılan kan testi, insülin direncinin olup olmadığını belirlemede yeterlidir.

İnsülin direncini dengelemek için sağlıklı beslenme ve egzersiz çok önemli.

Şeker, reçel, pekmez, bal, pasta, çikolata, hazır meyve suları gibi işlenmiş gıdalar olabildiğince az tüketilmelidir.

İnsülin direnci için bize yardımcı olabilecek diğer bilgiler şöyle sıralanabilir; Stresten uzak durmak, nefes egzersizleri, düzenli bir gece uykusu ve egzersiz…

İnsülin direncinde en etkili silahlar: Çörek otu, tarçın ve omega 3 vitaminidir.

Önemli not: Bu haber, tanı ve tedavi için değil bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Lütfen doktorunuza danışmadan sağlığınızla ilgili karar vermeyiniz…