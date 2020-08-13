  • BIST 1.114
  • Altın 454,597
  • Dolar 7,2563
  • Euro 8,5572
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Yemen'de yeni hükümet için görüşmeler başladı

» »
Yemen'de yeni hükümet için görüşmeler başladı
Yemen'de yeni hükümet için görüşmeler başladı

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin müsteşarı Abdulmelik el-Mihlafi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni hükümeti kurulması için görevlendirilen Muin Abdulmelik'in görüşmelere başladığını duyurdu. 

Görüşmelerin ardından hükümetin kurulacağını dile getiren Abdulmelik, söz konusu anlaşmanın güvenlik ve askeri içeriğinin uygulamaya geçirileceğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus ekipler Beyrut’ta enkazın altından 8 kişinin cesedini çıkardı10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:19
  • Lübnan'daki gösterilerde yaralı sayısının 700'ü aştığı bildirildi.09 Ağustos 2020 Pazar 15:12
  • Lübnan'da 158 kişinin öldüğü patlama sonrası ilk istifa geldi09 Ağustos 2020 Pazar 14:40
  • 400 Taliban Üyesi Mahkum Serbest Bırakılacak09 Ağustos 2020 Pazar 13:42
  • Beyrut'ta patlama - Hükümete karşı 'Öfke Günü' protestoları: Başbakan Diab erken seçim isteyeceğini açıkladı08 Ağustos 2020 Cumartesi 23:15
  • Lübnan'ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:35
  • Suudi Arabistanlı Eski İstihbaratçı, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Aleyhinde Dava Açtı08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:30
  • Beyrut Lımanı Müdürü Kuraytım ve Gümrükler Müdürü Zahır de Gözaltına Alındı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:35
  • Lübnan Enerjı Bakanlığı: Zuk Bölgesındekı Elektrık Santralınde Hıdrojen Depolanmıyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:43
  • Lübnan’ın can damarı Beyrut Limanı enkaz altında08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti