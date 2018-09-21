Yeni öğrenciler DAÜ’yü çok sevdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 21. Oryantasyon Günleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda devam ediyor. 28 Eylül 2018 Cuma gününe kadar sürecek olan program kapsamında, DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler yer alıyor.

Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları’nda karşılanıp yurtlarına yerleştirilirken, yeni gelen öğrenciler ve aileleri için DAÜ – 2 Yurdu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ile Uluslararası Ofis’te danışma masaları kuruldu ve birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi. 28 Eylül’e kadar her akşam saat 20:00’de, DAÜ – 2 yurdu önünde sinema filmi gösterimleri, oyunlar ve canlı müzik gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapılıyor. Bu sayede üniversiteye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını elde ediyorlar.

Ayrıca, yeni öğrencilere KKTC’yi yakından tanıtabilmek amacıyla Gazimağusa, Lefkoşa, Girne ve Karpaz turları da program kapsamında yer alıyor. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler düzenlenen şehir turları ile KKTC`yi daha yakından tanıma fırsatını elde ederken, merak ettikleri tüm soruları cevaplamak üzere söz konusu turlar kapsamında görevli asistanlar kendilerine refakat ediyor.

Hoşgeldin Gecesi’nde Mustafa Sandal Konseri

DAÜ 21. Oryantasyon Günleri kapsamında 25 Eylül 2018 Salı akşamı, yeni kayıtlı öğrencilerin Üniversiteye gelişlerini kutlamak için “Hoşgeldin Gecesi” yapılacaktır. Saat 19:00’da, DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan gecede DAÜ Kıbrıs Halk Dansları Topluluğu ve DAÜ Müzik Kulübü – Abandoned Town konserinin yanı sıra Türkiye’nin sevilen sanatçısı Mustafa Sandal sevilen şarkıları ile geceye katılanlara muhteşem bir konser verecek. Gecede ayrıca Fakülte ve Yüksekokul tanıtımları ile Öğrenci Kulüplerinin tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer alacaktır. Tüm yeni öğrenci ve velilere Kıbrıs Mutfağı’na özgü lezzetlerin de ikram edileceği Hoşgeldin Gecesi’nde ayrıca Koop Süt Ltd., Oza Kahve, Pınar ve Coca Cola sponsorluğunda DAÜ’ye yeni gelen öğrenciler sosyal bir ortamda biraraya gelme ve kaynaşma şansı yakalayacaklardır.