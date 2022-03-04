Yeniboğaziçi Belediye Meclisi: Belediyemizi Kapattırmayacağız

İşte o açıklama:

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi, uzun bir süredir devam eden ve “Belediye Reformu” adı altında belediye sayılarının azaltılması amacıyla belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi çalışmalarını değerlendirmiş olup gerek personel hakları, gerekse idari anlamda herhangi bir sorunu olmayan sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip olan 8 köye (6.600 kişi) üzerinden devlet katkısı alan fakat yaklaşık 20.000 kişiye başarı ile hizmet veren belediyemizin yürürlükteki 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın meclisimize verdiği yetkiye dayanarak kapatılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: Bu bağlamda belediyemizin kapanmaması için Yeniboğaziçi Belediye Binası önünde 07.03.2022 Pazartesi günü saat 16:00 da Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar halkımızla bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Tüm halkımız davetlidir.