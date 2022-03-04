  • BIST 1.990,75
  • Altın 895.969
  • Dolar 14.1927
  • Euro 15.524
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi: Belediyemizi Kapattırmayacağız

» »
Yeniboğaziçi Belediye Meclisi’nden, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Kapatılmasına Oy Birliği İle Ret
Yeniboğaziçi Belediye Meclisi: Belediyemizi Kapattırmayacağız

İşte o açıklama: 

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi, uzun bir süredir devam eden ve “Belediye Reformu” adı altında belediye sayılarının azaltılması amacıyla belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi çalışmalarını değerlendirmiş olup gerek personel hakları, gerekse idari anlamda herhangi bir sorunu olmayan sürdürülebilir güçlü bir yapıya sahip olan 8 köye (6.600 kişi) üzerinden devlet katkısı alan fakat yaklaşık 20.000 kişiye başarı ile hizmet veren belediyemizin yürürlükteki 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın meclisimize verdiği yetkiye dayanarak kapatılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Not: Bu bağlamda belediyemizin kapanmaması için Yeniboğaziçi Belediye Binası önünde 07.03.2022 Pazartesi günü saat 16:00 da Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar halkımızla bilgilendirme toplantısı yapacaktır. Tüm halkımız davetlidir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Araç Takla Attı26 Şubat 2022 Cumartesi 13:54
  • Sporcu Sevim Yıldız Ölümün Eşiğinden Döndü26 Şubat 2022 Cumartesi 11:17
  • Cem Dana, Gazimağusa Belediyesi’ne Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı25 Şubat 2022 Cuma 17:34
  • Gazimağusa Belediyesi’ndeki Grev Kaldırıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 19:27
  • Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’nden Bir Heyet Mağusa Belediyesi’ni Ziyaret Etti23 Şubat 2022 Çarşamba 19:00
  • Mağusa'da çöpler toplandı23 Şubat 2022 Çarşamba 18:00
  • Mağusa'da Hırsızlık23 Şubat 2022 Çarşamba 15:03
  • Grev devam ediyor, çöpler toplanıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 14:39
  • Mağusa’nın çöpleri toplanıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 11:34
  • GMB Başkanı İsmail Arter'den halka çağrı, borçlarınızı ödeyin!22 Şubat 2022 Salı 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti