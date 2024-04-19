Yenierenköy'de Yüksekten Düşen Şahıs Yaralandı: Kemal KORKUT, Acil Serviste Tedavi Altında

Yenierenköy'de Yüksekten Düşen Kemal KORKUT'un Durumu Kritik

Yenierenköy'de Karpaz Gate Marina'da 18 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen acı olay, Kemal KORKUT (E-67) adlı şahsın yaşadığı yüksekten düşme sonucu ciddi şekilde yaralanmasıyla gündeme geldi. Saat 11:30 sıralarında gerçekleşen bu trajik olayda, KORKUT, tamir edilmekte olan bir yata ahşap merdiven yardımıyla çıkmaya çalışırken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2.60 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralı hemen olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, sağ bacağında iki kırık tespit edildi ve acil tedaviye alındı. Ardından, durumu ciddiyetini koruduğu için Kemal KORKUT, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin ortopedi servisinde müşahede altına alındı.