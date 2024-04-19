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Yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseleceğini, 20 Nisan Cumartesi günü ise yer yer yağmur beklendiğini açıkladı.
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 18-24 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre hava, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin, diğer yarısında ise yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cumartesi parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; pazar, pazartesi, salı az bulutlu; çarşamba günü ise çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk ve son günleri iç kesimlerde 33-36, diğer günlerde ise iç kesimlerde ve periyod boyunca sahillerde 27-30 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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