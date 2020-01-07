  • BIST 112.774
  • Altın 300,413
  • Dolar 5,9592
  • Euro 6,6604
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yeşilyurt’ta su taşkını

» »
Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Yeşilyurt köyü içerisinde su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümleri su altında kalmıştır.
Yeşilyurt’ta su taşkını

Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Yeşilyurt köyü içerisinde su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümleri su altında kalmıştır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi16 Aralık 2019 Pazartesi 16:57
  • Güzelyurt’un bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek09 Aralık 2019 Pazartesi 10:42
  • Güzelyurt bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak04 Aralık 2019 Çarşamba 14:36
  • Erhürman: "Statükonun karşısında dimdik duran bir CTP var"01 Aralık 2019 Pazar 13:45
  • "Zaman kaybetme lüksümüz yok!"01 Aralık 2019 Pazar 13:05
  • 10 yaşındaki Atlas hayatını kaybetti26 Kasım 2019 Salı 11:37
  • KKTC’nin kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta da kutlandı15 Kasım 2019 Cuma 18:14
  • Mevlevi'de topçu atışı tatbikatı gerçekleştirelecek11 Kasım 2019 Pazartesi 11:46
  • Atatürk Güzelyurt’ta da törenle anıldı10 Kasım 2019 Pazar 19:00
  • Güzelyurt yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!02 Kasım 2019 Cumartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti