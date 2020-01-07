Yeşilyurt’ta su taşkını

Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Yeşilyurt köyü içerisinde su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümleri su altında kalmıştır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Yeşilyurt köyü içerisinde su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümleri su altında kalmıştır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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