Yıllardır kaçak yaşıyorlardı...

Mahkemede zanlılar Michael Ayk Eghe, Destiny Olisedumme Izık We, Emmanuel Chollom, Irshad Irshad, Harıs Harıs, Felicia Chimolı Shıboko, Kameleldin Amin Kameleldin Amed, İdris Olasunkanmı Olagunju ve Abdulkadir Baldo ile ilgili olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Lefkoşa’da tutuklanan zanlılarla ilgili olguları aktaran polis, 20 Nisan 2024 tarihinde, Lefkoşa'da. Sht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde, bir polis ekibince yapılan denetim sırasında Michael Ayk Eghe ile Destiny Olisedumme Izık We’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, Destiny Olisedumme Izık We’nin 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 505 gün, Michael Ayk Eghe’nin ise 28 Ocak 2023 tarihinden itibaren toplam 448 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, Irshad Irshad ve Harıs Harıs’in de 20 Nisan’da Lefkoşa Surlariçi’nde tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Irshad Irshad’ın 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 322 gün, Harıs Harıs’in ise 4 Mart 2022 tarihinden itibaren toplam 778 gündür, KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, Abdulkadir Baldo’nun ise 23 Nisan’da Lefkoşa’da tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 30 Mart 2021 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede yasal statülerinin olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Michael Ayk Eghe, Destiny Olisedumme Izık We, Emmanuel Chollom, Felicia Chimolı Shıboko, Kameleldin Amin Kameleldin Amed, İdris Olasunkanmı Olagunju ve Abdulkadir Baldo’nun 15, Irshad Irshad, Harıs Harıs’in ise 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.