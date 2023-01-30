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YÖDAK, Uluslararası Alasya Üniversitesi yerleşkelerinde incelemelerde bulundu

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YÖDAK, Uluslararası Alasya Üniversitesi yerleşkelerinde incelemelerde bulundu
YÖDAK, Uluslararası Alasya Üniversitesi yerleşkelerinde incelemelerde bulundu

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Uluslararası Alasya Üniversitesi yerleşkelerinde incelemelerde bulundu.

YÖDAK tarafından yapılan açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın da yer aldığı bir heyet, üniversite açmak için kurula müracaat eden Uluslararası Alasya Üniversitesi’nin yerleşkelerine fiziki altyapı, idari alanlar, eğitim ve sosyal alanlarıyla ilgili inceleme ziyaretinde bulundu.

İlk olarak üniversitenin Haspolat’ta yer alan idari, sosyal, eğitim alanları ve laboratuvar ortamları, ardından Dikmen bölgesinde yer alan yurt, açık ve kapalı spor alanları ve sosyal aktivite alanlarına incelemelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında Uluslararası Alasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Özok da hazır bulundu.

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