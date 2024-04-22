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YÖDAK’ın Araştırılması Komitesi Başkanı Hasan Küçük oldu

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Cumhuriyet Meclisi, “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” Başkanı UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük oldu.
YÖDAK’ın Araştırılması Komitesi Başkanı Hasan Küçük oldu

Meclis’ten verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli başkanlığında “Komite Başkan Seçimi” gündemiyle toplanan komitede yapılan seçim sonucunda, Komite Başkanlığına oy birliği ile UBP Milletvekili Hasan Küçük seçildi.

CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu katıldı.

 

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