"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" Eylemi Başladı

Sosyal medyada örgütlenen bir grup yurttaşın düzenlediği "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapılıyor.

Bir grup vatandaş Sosyal Medya’da yolların yapılmaması halinde seyrüsefer ödememek için grup oluşturdu ve bu bir eylem çağrısına dönüştü...

Yeni yıl itibariyle harçlara gelen zammın ardından, vatandaşlar isyan noktasına geldi. Bir grup vatandaş Facebook üzerinden “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli grup kurdu.

37 binin üzerinde takipçisi bulunan grupta .Yollar yapılmadığı sürece seyrüsefer ödemeyeceklerini dile getiren vatandaşlar, eylem çağrısında bulunmuştu.

Geçen hafta yapılması planlanan eylem kötü hava şartları ve yolların durumu nedeniyle 15 Ocak'a ertelenmişti.

"Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapılıyor. Lefkoşa Terminal Alanı'nda düzenlenen eylemde trafikte yol güvenliği ve seyrüsefer vergilerinin alt yapıya harcanması talepleri öne çıkıyor.

Eylemcilerin bir çoğunun Fransa'da düzenlenen eylemlerde kullanılan sarı yeleklerden giymesi dikkat çekiyor.