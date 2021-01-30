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Yorgacis listesi “ortalığı karıştırdı”

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Güney Kıbrıs’ta siyasi nüfuzlu kişilerin batık kredileriyle ilgili bilgilerin yer aldığı ve uzun süredir yayınlanması birçok kişi tarafından merakla beklenen “Yorgacis Listesi”nin dün, Rum Meclisi’nin web sayfasında yayınlandığı bildirildi.
Yorgacis listesi “ortalığı karıştırdı”

Güney Kıbrıs’ta siyasi nüfuzlu kişilerin batık kredileriyle ilgili bilgilerin yer aldığı ve uzun süredir yayınlanması birçok kişi tarafından merakla beklenen “Yorgacis Listesi”nin dün, Rum Meclisi’nin web sayfasında yayınlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki yıl süren tartışmaların ardından önceki gün, siyasi partilerin yayınlanması için “zorla” evet dediği listenin, Rum Meclisi’nin sayfasına yüklenmesinin ardından sayfaya ziyaretçi akını olduğunu ve web sayfasının birçok kez çöktüğünü yazdı.

Gazete, 30 sayfalık listede 4 bin 500 kişinin isminin bulunduğunu ve bunların arasında milletvekilleri, devlet yetkilileri, büyük işadamları ve şirketlerin isimlerinin yer aldığını ve listenin yayınlanmasıyla sosyal medyada da birçok yorum yapıldığını kaydetti.

Haberde, listede adı geçen bir belediye başkanının 35 ayrı batık kredisi bulunduğu ve bunların toplamının 14,7 milyon Euro olduğu öne çıkarılırken, listede ismi yer alan bazı önemli isimlerin de, listedeki bilgileri yalanlayarak kendilerini savunduğu ifade edildi.

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