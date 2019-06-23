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Youtuber Enes Batur'un evliliği çakma çıktı!

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Bir süre önce oyuncu Damla Aslanalp ile düğün yapan YouTuber Enes Batur Sungurtekin, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurmuştu. Evlendiğine kimseye inandıramayan Enes Batur Sungurtekin'in evliliği reklam çalışması çıktı.
Youtuber Enes Batur'un evliliği çakma çıktı!

Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz ay oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu. Ancak Batur’un takipçileri başta olmak üzere pek kişi evliliğiğn gerçek olmadığını yeni çıkan Enes Batur Gerçek Kahraman filminin reklam çalışması olduğunu iddia etmişti. İddialar doğru çıktı ve Batur, bir video yayınlayarak evlenmediğini açıkladı.

ENES BATUR: “ŞAKA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM”

Takipçilerini kandırmaya çalışan Enes Batur “Şu ana kadar evlendiğimize hala, ciddi ciddi inanan varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana evlen evlen diye baskı yaptınız. Yaptığım sadece küçük bir şakaydı” dedi.

BİR ÇOK SEVENİ TEPKİ GÖSTERDİ

Enes Batur’un yaptığı bu açıklamanın ardından bir çok hayranı Enes Batur’a büyük tepki gösterdi. Bir hayranı “Sen bizimle dalga mı geçiyorsun” bir diğer hayranı ise “Yazıklar olsun resmen bizimle alay etti” ifadelerini kullanarak Batur’a tepkilerini gösterdi.

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