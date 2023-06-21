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YSK’dan kimlik, pasaport veya ehliyetlerine el konulan seçmenlere duyuru

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YSK’dan kimlik, pasaport veya ehliyetlerine el konulan seçmenlere duyuru
YSK’dan kimlik, pasaport veya ehliyetlerine el konulan seçmenlere duyuru

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Pazar günü yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan ancak kimlik veya pasaportlarına polis tarafından herhangi bir nedenle el konulan seçmenlerin, oy kullanabilmek için ilgili Polis Müdürlüğü’nden belgenin onaylı fotokopisini alması ve Lefkoşa’da YSK veya ilçelerde de ilgili ilçe seçim kurullarından onaylatması gerektiğini duyurdu. 

YSK’nın 22 numaralı duyurusunda bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerin “Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı; Polis kimlik kartı; Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti” olduğu hatırlatıldı. 

Seçmenin bu belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliğinden, diğer İlçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulundan onaylatması gerektiği vurgulandı. 

Duyuruda, belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanların oy kullanamayacakları kaydedildi. 

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