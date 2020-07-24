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Yunan Silahlı Kuvvetleri ve RMMO Hala Teyakkuzda

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Yunan Silahlı Kuvvetleri ve RMMO Hala Teyakkuzda
Yunan Silahlı Kuvvetleri ve RMMO Hala Teyakkuzda

Türkiye’nin sismik araştırma yapmaya hazırlandığı bölgenin “kıta sahanlığı içerisinde olduğunu” iddia eden Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın girdiği alarm durumunun henüz sonlanmadığı, Doğu Akdeniz’de kritik zamanlar yaşanmakta olduğu öne sürüldü.

Fileleftheros “Her Şey Bir Fiskede Yıkılır… Aya Sofya’da İbadet, Oruç Reis Bütün Bir Filo Eşliğinde Demir Almaya Hazırlanıyor… Türkiye Meydan Okuyor ve Diyaloğa Hazır Olduğunu Söylüyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, önümüzdeki 24 saatin, gelişmelerin seyri açısından belirleyici olacağını yazdı, şunları ifade etti:

“Erdoğan’ın camiye çevirme kararından sonra Aya Sofya’da ilk ibadet bugün gerçekleştiriliyor. Oruç Reis Doğu Akdeniz’e hareket etmeye hazır, bugün demir alabilir ama kesin bir şey yok. Oruç Reis’e, Türk Deniz Kuvvetleri’nin bütün bir filosu, insansız hava araçları ve F-16’lar eşlik edecek.”

GEETHA “ALARM SONA ERMİŞ DEĞİL, GERİLİMİN DÜŞTÜĞÜNDEN DE SÖZ EDİLEMEZ”

Rum ve Yunan hükümetlerinin gelişmeleri büyük bir dikkatle izlediğine işaret edilen haberde, gerek Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin gerek Rum Milli Muhafız Ordusu’nun teyakkuz durumda olduğuna dikkat çekildi. Yunanistan Milli Savunma Genel Kurmaylığı (GEETHA), gelişmeleri yakından takip ettiğini, alarmın sona ermesinin söz konusu olmadığını, gerilimin düştüğünden de söz edilemeyeceğini açıkladı.  GEETHA’dan bir kaynak, “rutin tedbirler dışında herhangi başka bir hareket olmamıştır” diyerek, “seferilere görev çağrısı yapıldığı veya seferberlik ilan edildiği” bilgilerini kesin bir dille yalanladı.

Gazete önümüzdeki 24 saat içerisinde hem Türkiye’nin gerçek niyetinin, hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hangi noktaya kadar gitmekte kararlı olduğunun, hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel’in müdahalesinin katalizör olup olmadığının ortaya çıkacağını yazdı.

TÜRK YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Haberi iç sayfasında “Savaşa Hazırlanıyor ve Diyalog Vurgusu Yapıyor… Oruç Reis Açılmaya Hazır, Fırkateynler de Hazır Ama Kalın, Yunanistan Abartıyor Diyor” başlığıyla detaylandırdı.

Gazete okurlarına AA’nın ilgili haberini, Emekli Koramiral Cem Gürdeniz’in “şu anda Türkiye 1-0 önde çünkü Yunanistan bölgede kıta sahanlığı ilan etmedi, o bölge için Navtex ilan etme hakkı da yok” açıklamasını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Türkiye Doğu Akdeniz’de askerî veya siyasi gerilim istemiyor, Yunanistan’ın tepkisi abartılı, görüşleri maksimalist” açıklamalarını geniş ölçekte aktardı.

Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “başarılarımız gücümüzü gösteriyor” açıklamasını ayrı başlık altında aktarmayı tercih etti.

Alithia haberi “Atina Teyakkuzda Duruyor… Ege’deki Durum Dün De Değişmedi… Yunan MEB’ini de Kapsayan Türk Navtex’inin Süresi 2 Ağustos’ta Sona Eriyor, Türkiye Tarafından Bazı Muhtemel Hareketler Göz Ardı Edilmiyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

ŞİLLURİS’TEN ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP

Aya Sofya’nın ibadete açılması ve ilk Cuma namazının bugün kılınacak olması nedeniyle Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitap ettiği açık mektup yayımladı.

Habere göre Şilluris “bu kararınızdan tek bir şey anlaşılıyor. Fetihteki ısrarınızı” ifadesi ile başladığı mektubunu, “yapmaya çalıştıklarınızla ve maharetlerinizle, bütün insanlığın ve özellikle biz Hıristiyanların kutsallarımıza ve anıtlarımıza saygı hakkını küçümsüyorsunuz” sözleriyle tamamladı.

Haravgi “Alarm Sona Ermedi!” başlığıyla birinci sayfasından, fotoğraf desteğiyle aktardığı haberinde, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gergin durumun devam ettiğini, bu durumun merkezindeki Türkiye ve Yunanistan’ın askerî, siyasi ve diplomatik hareketlerde bulunduğunu yazdı.

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