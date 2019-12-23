  • BIST 112.175
  • Altın 283,778
  • Dolar 5,9464
  • Euro 6,5956
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Yunanistan, güney Kıbrıs ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

» »
Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattının inşası için 2 Ocak'ta anlaşma imzalayacaklarnı duyurdu.
Yunanistan, güney Kıbrıs ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail Doğu Akdeniz'de enerji alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla EastMed doğal gaz boru hattının inşası için 2 Ocak'ta anlaşma imzalayacaklarını ilan etti.

Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, Atina’da yapılacak olan imza törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılacağı bildirildi.

1900 kilometre uzunluğunda olması planlanan boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğal gazı Avrupa'ya ulaştırması hedefleniyor. İsrail'deki Levant havzası açıklarındaki doğal gaz rezervlerinden başlayacak olan EastMed boru hattı, Akdeniz boyunca ilerleyecek, Girit Adası ve Yunanistan anakarası üzerinden İtalya'ya kadar uzanacak.

EastMed’in Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltması öngörülüyor.

Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, geçen Mart ayında İsrail'de yapılan bir toplantıda boru hattı için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konusunda üçlü mekanizma oluşturan bir anlaşmaya varmıştı. Bu toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılmıştı.

Avrupa kıtasına enerji sevkiyatında bu üç ülkeyi kritik bir konuma getirebilecek olan proje, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin de bölgede kontrolü sağlamasına engel olabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atakan: “Ciklos Raporunda teyide muhtaç bilgiler var”23 Aralık 2019 Pazartesi 15:45
  • Sel ile ilgili rapor Meclis’te, polisin dosyası Başsavcılık’ta23 Aralık 2019 Pazartesi 15:41
  • Özersay: Kıbrıslı Rumlarla yarının kavgasını yapmaktan ‘an’ı kaybettik, bugünü yaşayamadık23 Aralık 2019 Pazartesi 15:39
  • Beyköy Atış Alanındaki Eğitimler Başladı23 Aralık 2019 Pazartesi 14:15
  • Özersay:Çektiğimiz acılar düşmanlık beslemek için değil23 Aralık 2019 Pazartesi 13:52
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan etkin denetim23 Aralık 2019 Pazartesi 13:46
  • Güzelyurt'ta kapalı bölgede kaçak av!23 Aralık 2019 Pazartesi 13:28
  • Çekiç ile yüzüne vurdu elmacık ve üst çene kemiğini kırdı!23 Aralık 2019 Pazartesi 13:26
  • Yenierenköy'de Fikret KARABUDAKLInın ölüm nedeni açıklandı23 Aralık 2019 Pazartesi 13:24
  • Bağışıklık sistemimiz kışa ne kadar hazır?23 Aralık 2019 Pazartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti