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Zaroğlu İsmail Arter’i ziyaret etti

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Bertan Zaroğlu,  Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.
Zaroğlu İsmail Arter’i ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Bertan Zaroğlu,  Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Milletvekili Bertan Zaroğlu ile Belediye Başkanı İsmail Arter arasında yapılan görüşmede pandemi ve kapalı Maraş’ın açılma süreci konuşuldu.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Belediyeyi ziyaret eden YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ile özellikle pandemi  ve Maraş konusunu istişare etme fırsatı bulacaklarını ifade ederek, ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, pandeminin ekonomik olarak ülkeye olumsuzluklar yaşattığını ifade etti. Merkezi hükümetin de yerel yönetimlerin de üzerine düşen görevleri olduğunu ifade eden Başkan Arter, 2020 Mart ayından beridir pandemiyle mücadelede yoğun bir şekilde çalıştıklarını, bir süre daha bu temponun devam edeceğinin görüldüğünü ifade etti. Milletvekili Zaroğlu ile hem yapılan işleri paylaşacaklarını hem de merkezi hükümetten Belediye olarak beklentilerini konuşacaklarını söyleyen Başkan Arter, Belediyenin önceden planladığı yol, atık su ve  drenaj gibi çalışmaların pandemiden dolayı istedikleri süratte ilerlemediğini aktardı. Milletvekili Zaroğlu ile pandemiyle birlikte Maraş konusunu da konuşacaklarını ifade eden Başkan İsmail Arter, kapalı Maraş’ın açılma sürecinin KKTC Cumhurbaşkanlığı, merkezi hükümet ve belediyenin istişaresiyle devam ettiğini söyledi.

YDP Genel Sekreteri ve Milletvekili Bertan Zaroğlu, bütün dünyanın  olduğu gibi bizim ülkemizin de pandemiden nasibini aldığını, geçen yıla göre  bu yıl gerek test kiti ve aşı imkanı  gerekse de sağlık çalışanlarının tecrübelenmesi açısından  virüsle mücadeleyi öğrenmiş durumda olduğumuzu belirtti. Birlik beraberlik içinde çalışarak insanlığın düşmanı virüsten kurtulacağımıza inanç belirten Zaroğlu, kendisinin de bu birlik ve beraberlik anlamında Başkan İsmail Arter’i ziyaret ettiğini, halkla doğru iletişim kuran ve çalışan Başkan İsmail Arter’i tebrik etti. Milletvekili Bertan Zaroğlu, kapalı olduğumuz dönemde hem pandemi ile ilgili çalışmaları hem de çevre düzenlemelerinden dolayı belediyeyi takdir ettiğini belirterek, görüşmelerinde çok önemli bir konu olan Maraş konusunu  da değerlendireceklerini, bu konudaki gelişmelerin devamını diledi. Zaroğlu ayrıca, belediyeler ile merkezi hükümet arasında koordinasyon oluşması için görüş alış alışverişinde bulunacaklarını sözlerine ekledi. 

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