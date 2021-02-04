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Zayder "bu sese kulak ver!" isimli yardım kampanyası başlattı

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 Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği  (ZAYDER),  pandemi dolayısı ile zor günler geçiren aileler için "Bu sese kulak ver!" isimli yardım kampanyası başlattı. 
Zayder "bu sese kulak ver!" isimli yardım kampanyası başlattı

 Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği  (ZAYDER),  pandemi dolayısı ile zor günler geçiren aileler için "Bu sese kulak ver!" isimli yardım kampanyası başlattı. 

ZAYDER'den yapılan yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle  zor günler geçiren ailelerin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, ilaç, gıda ve kışlık kıyafet ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert, yardım kampanyası ile ilgili olarak "Derneğimize yoğun bir şekilde ihtiyaçlı ailelerden yardım çağrıları geliyor. Tüm gönüllü arkadaşlarımız ve hayırseverlerin desteği ile bu günleri en kısa sürede atlatmak için çabalıyoruz. Bazı ailelerin acil bir şekilde hijyen malzemeleri, ilaç, gıda ve kışlık kıyafet ihtiyacı var. Bu yardımları ulaştırmaya ara vermeden devam etmek istiyoruz."  açıklamasında bulundu.

Hayırseverler, kampanyaya destek olmak için banka hesap numaralarına, "www.zayder.org" web adresinden ulaşabilecek.

 KKTCELL ve Telsim faturalı hatlarından 10 yazarak 6474'e SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor.

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