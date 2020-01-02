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Zorla alıkoyma ve hırsızlık

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Zorla alıkoyma ve hırsızlık
Zorla alıkoyma ve hırsızlık

 30.12.2019 tarihinde, Haspolat’da U.A.(E-33) ve H.R.(E-28), aralarında sorun bulunan Kashif MAHMOOD’u,  U.A.’nın ikametgahına zorla götürdükten sonra, adı edileni ciddi şekilde darp ettikten sonra tasarrufunda bulunan cep telefonunu, 50 TL para ve pasaportunu almak suretiyle çaldıktan sonra, bir araç ile Lefkoşa’da H.R.’nin kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar adı edileni rızası dışında alıkoydukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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