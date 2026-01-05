  • BIST 11498.38
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 16 günlük aranın ardından bugün saat 10.00’da Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanacak. Gündemde, Yukarı Girne ve Serdarlı’daki iki arazi istibdali ile Sayıştay Komitesi raporları bulunuyor.
16 gün aradan sonra toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 16 günlük aranın ardından yeni yılın ilk toplantısını bugün yapacak. Genel Kurul’un, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması bekleniyor.

Genel Kurul’un gündeminde, komitelerden gelen iki ayrı istibdalin onaylanmasına ilişkin karar tasarısı ile Sayıştay Komitesi raporları bulunuyor.

Bu çerçevede, Yukarı Girne’de V/H XII.20E2+28E1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ile Serdarlı Köyünde 740 Koçan Numarası ile Kayıtlı XIII.64 Parsel 78 (Yeni 119/9) Numaralı Evkaf Delegelerine Ait Mazbut Emlakten Eski Parsel 93/1/2+77/1/1 (Yeni 119/7) Numaralı Emlake Geçit Hakkı Olarak Verilen Arazinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve bu tasarılara ilişkin Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi raporları görüşülecek.

Genel Kurul’da ayrıca, Sayıştay Komitesi’nin Su İşleri Dairesi’nin 2007 mali yılı gelir denetimine ilişkin Sayıştay denetim raporu ile Mağusa Sanat Tiyatrosu’nun 26 Aralık 2007–5 Aralık 2009 dönemine ait hesaplarının Sayıştay denetim raporuna ilişkin komite raporu da ele alınacak.

Son toplantısını 19 Aralık 2025’te yapan ve 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul eden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, on gün süren bütçe görüşmeleri nedeniyle toplanamayan komitelerin çalışmalarını yapabilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının çevrilmesine olanak sağlanması amacıyla çalışmalarına ara vermişti.

