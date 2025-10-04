2 Kıbrıslı Türk Güney'de Tutuklandı

  • BIST 10858.52
Rum polisi Kıbrıslı Türk bir kadın ve bir de erkeği “kaçak tütün ürünü” taşımaktan tutukladı, daha sonra her ikisinin de para cezası ödemeyi kabul edip ödemeyi yaptıktan sonra serbest bıraktığı bildirildi.
Alithia’nın haberine göre, adı açıklanmayan Kıbrıslı Türk kadın Oroklini yolu üzerinde özel aracıyla seyreden Rum polisi tarafından durduruldu, aracı arandı. Araçta 11 karton sigara, 47 karton elektronik sigara ve 37 kilo 800 gram ağırlığında nargile tütünü bulunduğu iddiasıyla “suçüstü” tutuklanan kadın, 9 bin 500 euro ceza ve alıkonulan aracı için 500 euro ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Aynı gün aynı yolda, bu sefer bir Kıbrıslı Türk erkeğin kullandığı ticari araç durdurulup arandı. Araçta 105 karton sigara, 16 karton elektronik sigara, 17 kilo 150 gram tütün ve 35 kilo nargile tütünü bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Kıbrıslı Türk 19 bin 500 euro ceza ve aracı için 500 euro cezayı kabul edip ödedikten sonra serbest bırakıldı.

 

