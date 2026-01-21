20 yaşındaki Aliye Yınal aranıyor

Gaziveren’de sakin 20 yaşındaki Aliye Yınal’ın dün saat 18.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs aranıyor.
