2008 doğumlular askerlik çağına girdi, son yoklamalar 2-6 Şubat'ta

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası gereği, 2008 doğumlu erkek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren askerlik çağına girdiğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, yükümlülerin son yoklamaları 02-06 Şubat 2026 tarihleri arasında (her iki tarih dâhil), 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde (Lefkoşa) gerçekleştirilecek. Yükümlüler, kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde son yoklamaya katılacak.

Her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2008 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlülerin de bu yoklamaya katılmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Son yoklamaya katılacak yükümlülerin; KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi ile müracaat etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı), mezunların diplomalarının aslı ve fotokopisi, ikâmetgah belgesi, varsa sürüş ehliyeti ile sağlık problemi bulunanların sağlık raporlarının aslı ve fotokopisi ile epikriz raporlarını da yanlarında bulundurmaları istendi.

Açıklamada, gerekli duyuru ve tebligatların köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapıldığı, radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan duyuruların, 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yazılı tebligat yerine geçtiği belirtildi. Duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanların yoklama kaçağı durumuna düşeceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Yükümlülerin, duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekleri bildirildi.