  • BIST 12433.5
  • Altın 6794.42
  • Dolar 43.2712
  • Euro 50.7581
  • Lefkoşa 0 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 0 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -9 °C
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

32 örgütten ortak açıklama: Şampiyon Melekler için adalet istiyoruz

» »
32 örgüt, Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davada verilen kararın, kamu vicdanında derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Şampiyon Melekler için “adalet” talep etti.
32 örgütten ortak açıklama: Şampiyon Melekler için adalet istiyoruz

Gençlik ve öğrenci çalışmaları yürüten 32 örgüt, Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davada verilen kararın, kamu vicdanında derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Şampiyon Melekler için “adalet” talep etti.

Örgütlerin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, yürürlükteki mevzuata uygun, güvenli binalarda yaşamı sağlamakla yükümlü olan kişi ve kurumların, yaşanan bu büyük felaketin ardından hesap vermesinin bir tercih değil, hukukun gereği olduğu kaydedildi.

Ancak dün Adıyaman’da verilen son kararın, kamu vicdanında derin bir hayal kırıklığı yarattığı, adalet duygusunu zedelediği belirtilen açıklamada, “Bu karar, yalnızca kaybettiğimiz canların ailelerini değil, toplumun adalet beklentisini de görmezden gelmiştir. Sorumluların hak ettikleri cezayı almadığı hiçbir süreç, adalet olarak kabul edilemez” denildi.

 

“Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz”

Gençlik ve öğrenci çalışmaları yürüten örgütler olarak bu davaya bir bütün hâlinde sahip çıkıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreci yalnızca bir yargılama olarak değil, ihmaller zincirine karşı verilen toplumsal bir mücadele olarak görüyoruz. Şampiyon Melekler’in hatırasına, ailelerin adalet arayışına ve toplumun vicdanına karşı sorumluluğumuz gereği bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz.

Adaletin geciktirilmesi, adaletin inkârıdır. Sorumlular hukuk önünde gerçek karşılığını bulana kadar susmayacağız. İsias ortak davamızdır.”

Açıklamada imzası bulunan örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu, Avrupa Birliği Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Bağımsız Gençlik Derneği, Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Dijital Kültür Derneği, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi, Genç İş İnsanları Derneği, Genç Temsiliyet Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Girne Gençlik Derneği, Güzelyurt Gençlik Derneği, İskele Gençlik Derneği, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Türkiye Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Lefke Gençlik Derneği, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Yeşil Ada Derneği, Girişimci Kadınlar Derneği Genç GİKAD, Halk Sanatları Derneği Gençlik Kulübü, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolları, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, Demokrat Parti Gençlik Kolları, Halkın Partisi Gençlik Örgütü, Milliyetçi Demokrasi Partisi Gençlik Teşkilatı, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Gençlik Kolları, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Bakanlığı: Şap hastalığıyla mücadelede aşılama, karantina ve denetimler sürdürülüyor20 Ocak 2026 Salı 15:03
  • Alkollü iki sürücü tutuklandı19 Ocak 2026 Pazartesi 16:05
  • 2008 doğumlular askerlik çağına girdi, son yoklamalar 2-6 Şubat'ta19 Ocak 2026 Pazartesi 15:36
  • 79 yaşındaki Beniser ÇARE yaşam savaşını kaybetti19 Ocak 2026 Pazartesi 14:43
  • Tufan Erhürman: Görüşmeye hazırız19 Ocak 2026 Pazartesi 13:18
  • 5 sendikacıya “kamu malına zarar” gerekçesiyle dava okundu19 Ocak 2026 Pazartesi 13:17
  • Mete Adanır yarın ölümünün 37. yılında kabri başında anılacak19 Ocak 2026 Pazartesi 12:57
  • “Tufan Erhürman’ın seçilmesiyle Kıbrıs sorununda yeni bir umut doğdu”19 Ocak 2026 Pazartesi 11:06
  • TDP’de Kurultay Süreci Başladı: Gözler Mehmet Harmancı’nın Adaylık Kararında19 Ocak 2026 Pazartesi 09:33
  • İsias davası öncesi Ruşen Yücesoylu Karakaya’dan adalet çağrısı: Birlikte olursak başarırız!18 Ocak 2026 Pazar 21:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti