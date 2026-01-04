  • BIST 11498.38
348 sürücü rapor edildi, 54 araç trafikten men edildi

348 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığını, 54 aracın trafikten men edildiğini ve 1 sürücünün tutuklandığını açıkladı.
348 sürücü rapor edildi, 54 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 2 bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 348 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 54 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının 192’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmaktan, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 6’sı sigortasız araç kullanmaktan, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 2’si muayenesiz araç kullanmaktan ve 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan oluştu.

Ayrıca 16 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 27 sürücünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 5 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı, 62 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.

Polis, trafik denetimlerinin halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

