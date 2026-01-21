  • BIST 12433.5
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

5 sendikadan "Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır" yürüyüşü

Kamuda yetkili beş sendika, bugün saat 09.30’da Taşkınköy’de başlayacak ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde sona erecek bir yürüyüş eylemi düzenleyecek.
5 sendikadan “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” yürüyüşü

Kamuda yetkili beş sendika, “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” sloganıyla bugün yürüyüş eylemi düzenleyecek. Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, eylemin saat 09.30’da Taşkınköy Şefler Pastanesi önünde başlayacağını, Devpa yolu izlenerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde sona ereceğini duyurdu.

Bengihan, yürüyüşün sendikaların yönetim kurulları düzeyinde gerçekleştirileceğini belirterek, kamuda yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve yetkilileri sorumluluk almaya çağırmak amacıyla bir araya geleceklerini ifade etti.

Eyleme, KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS’ün katılacağı bildirildi.

