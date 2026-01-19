  • BIST 12433.5
79 yaşındaki Beniser ÇARE yaşam savaşını kaybetti

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde 8 Ocak 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki Beniser ÇARE yaşam savaşını kaybetti.
79 yaşındaki Beniser ÇARE yaşam savaşını kaybetti

Polisten verilen bilgiye göre, Osman ÇARE (E-80) yönetimindeki BP 613 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Turunçlu Kavşağına geldiğinde, yolun sağında bulunan Turunçlu Köyü’ne dönmek için anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapması sonucu, o esnada anayolda Lefkoşa istikametine doğru seyreden Hüseyin KÜRŞAT (E-50) yönetimindeki TNN 613 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan BP 613 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Beniser ÇARE (K-79), kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamanı yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

