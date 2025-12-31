Ana Sayfa
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu
Harmancı'dan "ülke siyaseti" vurgulu yeni yıl mesajı
İncirli, Lefkoşa Surlariçi'nde esnafın yeni yılını kutladı
Yeni yılın ilk gününde yağmur var
UNICEF: Çocuklar için 2025 tarihin en karanlık yılı
AB dönem başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor
Von der Leyen: Ukrayna'nın AB üyeliği, güvenlik garantisinin temel unsuru
Nikos Hristodulidis: Özlü ve kalıcı çözüm Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüdür
Dünya 2026'yı karşılamaya başladı
Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı
İskele Belediyesi'nden öğrencilere yeni yıl hediyesi
Dipkarpaz'da "Aile Parkı" projesinde sona yaklaşıldı
En fazla yağış nereye düştü?
Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem
Geçitköy yolunda öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı
SON DAKİKA
Kahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu
Harmancı’dan “ülke siyaseti” vurgulu yeni yıl mesajı
İncirli, Lefkoşa Surlariçi’nde esnafın yeni yılını kutladı
UNICEF: Çocuklar için 2025 tarihin en karanlık yılı
AB dönem başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor
Nikos Hristodulidis: Özlü ve kalıcı çözüm Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüdür
Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı
İskele Belediyesi’nden öğrencilere yeni yıl hediyesi
Dipkarpaz’da “Aile Parkı” projesinde sona yaklaşıldı
Harmancı ne demek istedi? "siyasi geleceğime ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacağım"
Basketbol ProLig'de 2. Hafta açılış maçında Çetinkaya fırtınası
Basketbol’da 2. Hafta Heyecanı Başlıyor
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu
31.12.2025 19:27
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu.
Büyük ikramiye 091870 numaralı bilete çıktı.
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu
Harmancı’dan “ülke siyaseti” vurgulu yeni yıl mesajı
Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede yerel yönetimde elde edilen başarıları öne çıkarırken, ülke yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu ve 2026’ya “değişim” mesajı verdi.
AB dönem başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor
1 Ocak itibarıyla AB Dönem Başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor. Gündemde Birliğin özerkliği, Doğu Akdeniz, su kıtlığı, kuraklık ve göç olacak.
Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığına karşı ülke genelinde yürütülen aşılama çalışmalarının sürdüğünü ve bu kapsamda toplam 54 bin 163 hayvanın aşılandığını açıkladı.
En fazla yağış nereye düştü?
En fazla yağış nereye düştü? En fazla yağış Kozanköy’de kaydedildi
Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem
Polis tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında resmi sahte belge düzenleme ve izinsiz emlakçılık suçlarıyla ilgili iki ayrı olay ortaya çıkarılırken, bir olayda tutuklama, diğerinde ise yasal işlem başlatıldı.
Geçitköy yolunda öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı
31 Aralık 2025 Çarşamba 11:48
Harmancı ne demek istedi? "siyasi geleceğime ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacağım"
30 Aralık 2025 Salı 22:20
DAÜ-SEN: "Yasa ve Hukuk Tanımazları Caydıracak Tedbirler Alınmalıdır!"
30 Aralık 2025 Salı 09:54
KIB-TEK’teki geçici personel 1 Ocak’tan itibaren daimi kadroya alınıyor
30 Aralık 2025 Salı 09:35
Gece saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor
30 Aralık 2025 Salı 09:10
“2026, sadece bir seçim değil, toplumsal kurtuluşun eşiğidir”
29 Aralık 2025 Pazartesi 18:30
Erhürman, Başbakan Üstel’i kabul etti: Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu
29 Aralık 2025 Pazartesi 18:20
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında askeri iş birliği için imzalar atıldı
29 Aralık 2025 Pazartesi 09:42
Erhürman: "Kitap hediye edin"
29 Aralık 2025 Pazartesi 09:40
Şap.. Bir haftada 45 bin 214 büyükbaş aşılandı
28 Aralık 2025 Pazar 15:56
YAZARLAR
Ayşegül Garabli
SORU İŞARETLERİYLE DOLU BİR GARİP DAVA… YA SUÇLU DEĞİLSE???
Hatice İNTAÇ
Savaşların En Zoru İnsanın Kendi Kendiyle Olanıdır
Hamit Caner
Ağlama Duvarı
Adem KAVAZ
Can Bonomo ile son kez Eurovizyon sahnesinde yer alan Türkiye 10 yıl aradan sonra yeniden yarışmaya dönecek mi?
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
19:27 -
8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu
19:21 -
Harmancı’dan “ülke siyaseti” vurgulu yeni yıl mesajı
19:18 -
İncirli, Lefkoşa Surlariçi’nde esnafın yeni yılını kutladı
17:03 -
Yeni yılın ilk gününde yağmur var
15:40 -
UNICEF: Çocuklar için 2025 tarihin en karanlık yılı
15:38 -
AB dönem başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor
15:35 -
Von der Leyen: Ukrayna’nın AB üyeliği, güvenlik garantisinin temel unsuru
15:23 -
Nikos Hristodulidis: Özlü ve kalıcı çözüm Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüdür
14:55 -
Dünya 2026’yı karşılamaya başladı
14:51 -
Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı
14:48 -
İskele Belediyesi’nden öğrencilere yeni yıl hediyesi
14:47 -
Dipkarpaz’da “Aile Parkı” projesinde sona yaklaşıldı
14:46 -
En fazla yağış nereye düştü?
11:52 -
Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem
11:48 -
Geçitköy yolunda öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı
