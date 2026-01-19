  • BIST 12433.5
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

Alkollü iki sürücü tutuklandı

RT 235 plakalı araç sürücüsü İbrahim Ağdaş, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan tutuklandı.
Lefkoşa’da Doğa Kalkanlı (K-24), yönetimindeki UL 837 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen ve 139 miligram alkollü olan İbrahim Ağbaş (E-32) yönetimindeki RT 235 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kazada yaralanan olmadı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.

