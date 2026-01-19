Alkollü iki sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Doğa Kalkanlı (K-24), yönetimindeki UL 837 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen ve 139 miligram alkollü olan İbrahim Ağbaş (E-32) yönetimindeki RT 235 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kazada yaralanan olmadı.
RT 235 plakalı araç sürücüsü İbrahim Ağdaş, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçundan tutuklandı.
Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.
