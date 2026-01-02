  • BIST 11367.23
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KIBRIS TV ekranlarında Nihan Yücel’in sorularını yanıtladı.
Arıklı: Tüzük gereği kurultayda aday olmayacağım

“Büyük ihtimalle 2027’nin Mart’ına kalır kurultay” diyen Arıklı, partinin kurultay çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Arıklı, “65 yaşında siyaseti bırakacağımı herkese ilan etmiştim, o süreçte yaklaşıyor” dedi.

“Erken seçim için Mayıs’ın başları en uygun tarih”

2026’nın seçimler yılı olacağını ifade eden Erhan Arıklı, erken seçim için Mayıs’ın başlarının en uygun tarih olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Yarın seçim olsa YDP hazır… Haziran’dan sonraki 6 ay seçim yasaklarıyla geçecek hiçbir icraat yapılmayacak. Seçim tarihi 2026’nın sonlarına kalması bizim faydamıza. Ben bundan kazançlı çıkacağım diye devletim, halkım zarar etmesin. 6 ay bu devleti tıkamanın, icraat yapmamanın bir anlamı yok. Yoksa biz hükümette kalmaktan oldukça memnunuz” ifadelerini kullandı.

