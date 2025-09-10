  • BIST 10462.24
Avrupa Parlamentosu’nda bugün Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanan 5 Rum ile ilgili görüşme yapılacak!

Avrupa Parlamentosu, yarın oylayacağı karar taslaklarında KKTC’de tutuklanan 5 Rum’un tutuklanmasını “yasadışı ve siyasi amaçlı” olarak niteledi.
Avrupa Parlamentosu'nda bugün Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanan 5 Rum ile ilgili görüşme yapılacak!

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) bugün, KKTC’de tutuklanan 5 Rum ile ilgili görüşme yapılacağı bildirildi.

Politis gazetesi, konunun AP’daki tüm siyasi grupların desteğiyle ve Avrupa Halk Partisi’nin (ELK) girişimi sonucu AP gündemine girdiğini kaydederken, elde ettiği bilgilere dayanarak birçok siyasi grubun bu konuda karar taslağı hazırladığını ve bu taslakların, ana noktalarda fikir birliği olduğundan birleşik bir karara dönüştürülmek üzere yarın oylamaya sunulacağını yazdı.

Gazete, karar taslaklarına göre AP’ın 5 Rum’un “yasadışı ve siyasi amaçlarla” tutuklandığı gerekçesi ile sert bir şekilde kınama yapmasının beklendiğini kaydederken, nihai karara KKTC’deki mallarını ziyaret etmeye veya Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaya niyetlenen Rumları korkutmak maksadıyla “kaçırma ve rehin tutma” ifadesinin eklenebileceğini belirtti.

AP milletvekilinin 5 Rum’un sağlık durumuyla ve “insanlık dışı muameleyle” ilgili endişelerini dile getirdiğini yazan gazete, karar taslaklarında söz konusu 5 AB vatandaşının bir an önce, koşulsuz serbest bırakılmasının ve aleyhlerindeki her türlü kovuşturmanın iptal edilmesinin talep edildiğini kaydetti.

Gazete, oylanacak karar taslaklarında Avrupa Komisyonu ile Avrupa Dış Eylem Servisi’ne (EEAS) BM ve diğer uluslararası güçlerle iş birliği yaparak bu konuda tüm diplomatik ve hukuki tedbirleri alma çağrısı yapılacağını belirtti.

Haberde, karar taslağında konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru imkanına da vurgu yapılmasının beklendiği ifade edildi.

    ÇOK OKUNANLAR
