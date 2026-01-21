  • BIST 12433.5
Bakanlar Kurulu su ücretine %140 zam yaptı

Bakanlar Kurulu kararıyla belediyelerin su alış fiyatı son 6 ay içinde ikinci kez artırıldı
Bakanlar Kurulu kararıyla belediyelerin su alış fiyatı son 6 ay içinde ikinci kez artırıldı. Ocak 2025’te 10,5 TL olan belediyelere yönelik su temin fiyatı, Ocak 2026 itibarıyla 24,5 TL’ye yükseldi. Böylece su temin maliyetlerinde bir yıl içinde yaklaşık %140’lık artış yaşandı.

Hükümet kanadından hayat pahalılığını düşürmeye yönelik önlemler alındığı yönünde açıklamalar yapılırken, temel bir kamu hizmeti olan suyun temin fiyatına yapılan bu yüksek artış dikkat çekti.

Uzmanlar, temel girdilere bu denli yüksek oranlarda yapılan zamların, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele iddialarıyla örtüşmediğine dikkat çekiyor.

